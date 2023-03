Veiligheidsdienst MI5 had aanslag bij concert in Manchester kunnen voorkomen

MI5 heeft in 2017 "een grote kans laten liggen" om de bomaanslag bij een concert in Manchester te voorkomen. Een onderzoekscommissie concludeert donderdag dat de aanslag waarschijnlijk voorkomen had kunnen worden als de Britse veiligheidsdienst zorgvuldiger was omgesprongen met signalen die wezen op een aanslag.

Op 22 mei 2017 kwamen 22 mensen om toen moslimextremist Salman Abedi na een concert van zangeres Ariana Grande in de Manchester Arena een bom liet ontploffen. Honderden anderen raakten gewond door rondvliegende scherven, die de dader rond de bom had geplakt. Abedi zelf kwam ook om het leven.

MI5 kreeg van tevoren al signalen dat de aanslag ophanden was, maar greep niet op tijd in. Commissievoorzitter John Saunders spreekt van een mislukking. In eerdere rapporten werd ook al geconcludeerd dat MI5 niet snel genoeg had gereageerd op signalen. De commissie onder leiding van Saunders moest voor een definitief oordeel zorgen.

De bomaanslag in Manchester was de dodelijkste terroristische aanval op Brits grondgebied sinds de bomaanslag in de Londense metro op 7 juli 2005. Hashem Abedi, de broer van de dader, werd in 2020 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor zijn hulp bij het voorbereiden van de aanslag.

De onderzoekscommissie stelt vast dat de broers zeer waarschijnlijk hulp van anderen kregen, ook al waren die personen mogelijk niet van het hele plan op de hoogte. Maar op basis van het beschikbare bewijs is niet vast te stellen wie nog meer bij de aanslag betrokken was.

Een public inquiry in het Verenigd Koninkrijk is te vergelijken met een parlementaire enquête in Nederland. Een speciale commissie wordt aangesteld om een specifiek onderwerp of bepaalde gebeurtenis te onderzoeken.

Dat doet zo'n commissie door documenten te bestuderen en betrokkenen te ondervragen. De Britse commissies bestaan in tegenstelling tot de Nederlandse niet uit parlementsleden, maar rechters.