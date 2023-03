Opnieuw Iraanse vrouwelijke studenten behandeld na vergiftiging

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

In Iran zijn opnieuw tientallen meisjes behandeld na vergiftigingen. Sinds november zijn meer dan duizend studenten aangevallen met giftig gas tijdens de protesten tegen het Iraanse regime.

Studenten van 26 scholen in vijf Iraanse steden waren slachtoffer van de aanvallen. Ze hebben last van ademhalingsproblemen, misselijkheid, duizeligheid en vermoeidheid. De leerlingen liggen in verschillende ziekenhuizen, sommigen krijgen zuurstof.