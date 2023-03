Onrust op Iraanse scholen na golf van vergiftigingen onder meisjes

In Iran zijn opnieuw tientallen meisjes ziek geworden na een vergiftiging. Het incident volgt op meerdere, soortgelijke incidenten op Iraanse meisjesscholen de afgelopen maanden.

Sinds november zijn meer dan negenhonderd meestal vrouwelijke scholieren vergiftigd op meer dan dertig meisjesscholen en een jongensschool. De jongeren hebben last van ademhalingsproblemen, misselijkheid, duizeligheid en vermoeidheid. Ze liggen in verschillende ziekenhuizen verspreid over het land.

Op 30 november vonden de eerste vergiftigingen plaats in de stad Qom, ten zuiden van de hoofdstad Teheran. Sindsdien zijn in meerdere steden kinderen ziek geworden. Ze liepen hun milde klachten mogelijk op via het luchtcirculatiesysteem in de scholen.