Inlichtingendiensten VS: Havanasyndroom niet buitenlands of buitenaards

Het is hoogst onwaarschijnlijk dat een buitenlandse "tegenstander" van de Verenigde Staten achter het zogenoemde Havanasyndroom zit. Ook is het fenomeen van uiteenlopende gezondheidsklachten niet buitenaards en zitten 'marsmannetjes' er niet achter. Dat oordelen Amerikaanse inlichtingendiensten woensdag na uitvoerig onderzoek van ruim zes jaar.

Het Havanasyndroom dook in 2016 op bij ambassademedewerkers in Havana, de hoofdstad van Cuba. Daarna werden de klachten, zoals misselijkheid, duizeligheid, migraine en geheugenverlies, in meer landen waargenomen bij diplomaten, inlichtingenofficieren en familieleden.