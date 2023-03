Treinbotsing volgens Griekse premier gevolg van 'tragische menselijke fout'

Alles wijst erop dat de frontale treinbotsing in Griekenland van woensdag het gevolg is van een "tragische menselijke fout." Dat heeft premier Kyriakos Mitsotakis verklaard. Het dodental na het treinongeval staat op 38, maar loopt naar verwachting nog verder op.

Sinds het ongeval wordt in Griekenland gediscussieerd over of het ongeluk vermeden had kunnen worden. Een protest in Athene liep woensdagavond uit de hand. Betogers gooiden stenen naar het hoofdkantoor van het betrokken particuliere spoorbedrijf Hellenic Train. De politie zette volgens de Griekse krant Kathimerini traangas en flitsgranaten in om de menigte uit elkaar te drijven.