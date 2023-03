Israëliërs de straat op om ingrijpende justitieplannen regering, politie grijpt in

In de Israëlische hoofdstad Tel Aviv zijn mensen woensdag de straat opgegaan om te demonstreren tegen ingrijpende plannen van de regering. De politie probeert de protesten in te dammen en gebruikt daarbij flitsgranaten en waterkanonnen.

Woensdag wordt door het Israëlische parlement gestemd over de plannen. Een van die plannen is dat het voor de regering makkelijker moet worden gemaakt om zich te bemoeien met het aanstellen van rechters. Ook wordt gestemd over het inperken van de macht van het hooggerechtshof.

Tegenstanders van de plannen stellen dat de voorgenomen hervormingen ingaan tegen de scheiding van de machten in Israël. Gewaarschuwd wordt dat de democratie in het land onder druk komt te staan door de veranderingen.

De regering van Benjamin Netanyahu is het daar niet mee eens. Volgens de premier, die zelf terechtstaat voor corruptie, zorgen de hervormingen voor een betere balans tussen verschillende overheidstakken. Ook zou het Israëlische bedrijfsleven er baat bij hebben. "We accepteren geen geweld tegen de politie, wegblokkades of wetsovertredingen. Het recht om te demonstreren is geen recht op anarchie", zei Netanyahu in een reactie op de protesten.