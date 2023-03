Griekse stationschef opgepakt na fatale treinbotsing, transportminister stapt op

Delen via E-mail

De stationschef van het Griekse Larissa is woensdag opgepakt. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor het grote ongeluk van dinsdagavond. Zeker 36 mensen kwamen om doordat twee treinen vlak buiten de stad op elkaar botsten. De Griekse minister van transport stapte op naar aanleiding van het ongeluk.

De stationschef wordt dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld verweten. Hij zou fouten hebben gemaakt bij het signaleren van de treinen. Daardoor kwamen ze op hetzelfde spoor terecht en botsten ze op elkaar. De 59-jarige man ontkent schuldig te zijn en zegt dat het ongeluk een gevolg was van technische mankementen aan de treinen en het spoor. De politie onderzoekt nog of daar sprake van kan zijn.

De Griekse transportminister Kostas Karamanlis diende woensdagmiddag zijn ontslag in. Dat was volgens Karamanlis "het minste wat ik kan doen ter nagedachtenis van de slachtoffers". De politicus laat in een verklaring weten dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het "langdurig falen" van de staat.