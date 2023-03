Zeker 32 doden en tientallen gewonden bij treinbotsing in Griekenland

Delen via E-mail

Bij een frontale botsing tussen twee treinen in centraal Griekenland zijn volgens de brandweer minstens 29 doden en 85 gewonden gevallen, onder wie 53 ernstig gewonden.

Reddingsteams brachten passagiers en treinpersoneel in veiligheid nadat door de botsing een brand was uitgebroken. Kranen en ander zwaar materieel wordt ingezet om de ontspoorde wagons op te tillen om te zoeken naar overlevenden en slachtoffers.

De oorzaak van de botsing is nog niet vastgesteld. De functionaris die verantwoordelijk was voor de route van het ongeval is gearresteerd, meldt de Griekse staatstelevisie.