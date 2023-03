Zeker 29 doden bij botsing tussen twee treinen in Griekenland

Bij een frontale botsing tussen twee treinen in centraal Griekenland zijn volgens de brandweer minstens 29 doden en 85 gewonden gevallen, onder wie enkele ernstig gewonden. Reddingsteams brachten passagiers en treinpersoneel in veiligheid nadat door de botsing een brand was uitgebroken, meldde de brandweer.

De botsing tussen een vrachttrein en een passagierstrein, die zo'n 350 mensen naar de Noord-Griekse havenstad Thessaloniki vervoerde, gebeurde buiten de stad Larissa, ruim 300 kilometer ten noorden van hoofdstad Athene. De oorzaak van de botsing is nog niet vastgesteld.

Omroep Skai toonde beelden van ontspoorde, verwoeste treinrijtuigen, waarboven dikke rookpluimen hingen. De brandweer rukte met zeventien wagens uit om het vuur te blussen, wat in de loop van de nacht lukte. Reddingsoperaties zijn nog wel gaande, aldus de brandweer.

Het traject tussen Athene en Thessaloniki, waarop het ongeluk gebeurde, is de afgelopen jaren gemoderniseerd. Spoorwegwerkers zeiden op de Griekse omroep Real FM dat er ondanks de modernisering flinke problemen waren met de elektrische coördinatie van de verkeersleiding.