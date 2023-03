Treinen botsen op elkaar in Griekenland: 36 doden en tientallen zwaargewonden

Delen via E-mail

Bij een frontale botsing tussen twee treinen in Centraal-Griekenland zijn minstens 36 doden en 85 gewonden gevallen. 53 van hen zijn zwaargewond. Reddingswerkers zeggen tegen de Griekse televisie dat ze naast overlevenden nog meer doden uit de wagons halen.

De botsing tussen een vrachttrein en een passagierstrein gebeurde dinsdag even voor middernacht buiten Larissa. Die stad ligt ruim 300 kilometer ten noorden van de hoofdstad Athene. De passagierstrein vervoerde zo'n 350 mensen naar de Noord-Griekse havenstad Thessaloniki.

Meerdere rijtuigen zijn ontspoord en in brand gevlogen. Van de voorste twee wagons van de passagierstrein is volgens de regionale gouverneur zo weinig over dat die "niet meer zichtbaar" zijn.