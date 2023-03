Tinubu wint Nigeriaanse presidentsverkiezing, oppositie spreekt van fraude

Bola Tinubu, de kandidaat van regeringspartij All Progressives Congress (APC), wordt de volgende president van Nigeria, meldt de nationale kiescommissie van het land. Hij volgt zijn partijgenoot Muhammadu Buhari op, die niet herkiesbaar was. Oppositiepartijen stelden dinsdag voordat de uitslag bekend was al dat er fraude is gepleegd.

De zeventigjarige Tinubu kreeg 8,8 miljoen stemmen, Atiku Abubakar van de People's Democratic Party (PDP) 6,9 miljoen en Peter Obi van de Labour Party 6,1 miljoen.

Dinsdag gaven de twee grootste Nigeriaanse oppositiepartijen aan dat de presidentsverkiezing van afgelopen weekend volgens hen niet eerlijk is verlopen. Ruim voordat de definitieve uitslag binnen was, stelden Labour en de PDP dat de uitslag gemanipuleerd was en eisten dat "deze schijnverkiezing" onmiddellijk zou worden afgelast.

In Nigeria worden stembiljetten met de hand geteld. Vervolgens worden foto's van de resultaatpapieren naar de centrale kiesautoriteit gestuurd. Sommige van die foto's zijn onleesbaar en daarom ongeldig. Waarnemers uit onder meer de Europese Unie zeggen dat het systeem logistieke problemen oplevert en niet transparant is.