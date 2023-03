Oppositie wil nieuwe Nigeriaanse verkiezingen vanwege fraude

Delen via E-mail

De verkiezingen in Nigeria zijn nog niet afgerond, maar de oppositiepartijen roepen nu al op tot nieuwe verkiezingen. Zij stelden tijdens een persconferentie in de hoofdstad Abuja dat er fraude wordt gepleegd.

De oppositie is vooral kritische over de kiescommissie (INEC) die is opgesteld en hoe er wordt omgegaan met het elektronische stemsysteem. Er zou gesjoemeld zijn met de resultaten van de stemming. Daardoor zijn de verkiezingen onbetrouwbaar, stellen de partijen die de verkiezingen al een "schijnverkiezing" noemde.