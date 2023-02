Peruaanse politie pakt man op omdat hij mummie in zijn koeltas heeft

De Peruaanse politie heeft een man opgepakt omdat hij een mummie in zijn koeltas had gestopt om die "aan zijn vrienden te laten zien".

De man noemde de mummie "zijn spirituele vriendin" en had haar zelfs een naam gegeven: Juanita. Hij bewaarde haar in een doos naast de televisie. Volgens de man was de mummie eigendom van zijn vader. Hij kon niet vertellen hoe zijn vader aan het lichaam was gekomen.

Volgens experts is de mummie tussen de 600 en 800 jaar oud. Waarschijnlijk gaat het om een man die op ongeveer 45-jarige leeftijd overleed. De mummie was in de foetushouding in verband gewikkeld, wat typerend is voor pre-Spaanse begrafenissen in het gebied.