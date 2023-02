Duitse rechter veroordeelt man tot 14,5 jaar cel voor misbruik oppaskinderen

Een 45-jarige man is in Keulen tot 14,5 jaar celstraf veroordeeld voor het seksueel misbruiken van oppaskinderen. Het in Duitsland beruchte proces draaide om meer dan 120 gevallen van misbruik van dertien kinderen tussen 2005 en 2019.

Marcus R. bood zichzelf via online platforms aan als babysitter en kwam zo in contact met zijn slachtoffers. Hij legde het misbruik in sommige gevallen vast op video.

Het jongste slachtoffer was volgens de aanklacht een meisje van een maand oud. R. legde tijdens het proces een bekentenis af en omschreef zijn daden als "verwerpelijk".

De man werd in december 2021 opgepakt in Wermelskirchen, zo'n 20 kilometer van Keulen. Dat gebeurde bij hem thuis. De IT-expert zat toen met collega's in een video-overleg.

De politie wilde R. oppakken op een moment waarop hij achter de computer zat, om zo toegang te krijgen tot beelden van het kindermisbruik. Er werd een enorme hoeveelheid kinderporno aangetroffen.