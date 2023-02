Iraanse autoriteit onderzoekt vergiftiging van studenten die protesteerden

Iraanse autoriteiten gaan de vergiftiging van meerdere leerlingen onderzoeken, dat schrijft The Guardian maandag. De vrouwelijke studentes zouden zijn aangevallen als wraak voor hun rol in de Iraanse protesten.

Een Iraanse arts, die ook lid is van de gezondheidscommissie van het parlement, bevestigde dat de vergiftiging opzettelijk was. Het zou gaan om organofosfaat. Dat is een middel dat normaal gesproken als bestrijdingsmiddel in de landbouw wordt gebruikt.