Contacten van kind met vogelgriep in Cambodja niet besmet met H5N1

De angst voor een serieuze uitbraak van vogelgriep onder mensen door het overlijden van een elfjarig Cambodjaans meisje lijkt tot nu toe niet gegrond. De vader van het kind testte ook positief op het virus H5N1, maar elf andere personen met wie ze contact had niet.

De vader van het meisje had geen fysieke klachten. Hij verblijft nog steeds in isolatie in een ziekenhuis. Het was in Cambodja het eerste geval van vogelgriepinfectie bij een mens sinds 2014.