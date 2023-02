Nieuwe handelsovereenkomst tussen EU en Noord-Ierland dichtbij

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen ontmoet maandag de Britse premier Rishi Sunak in Londen om te proberen een nieuwe handelsovereenkomst te sluiten voor Noord-Ierland. Dat hebben beide partijen zondag in een gezamenlijke verklaring bekendgemaakt.

The Guardian had vrijdag al onthuld dat Sunak en de voorzitter van de Europese Commissie drie keer met elkaar hadden overlegd en dat een akkoord dichtbij was. Von der Leyen schreef op Twitter dat de twee leiders de laatste onderhandelingen graag in persoon willen afhandelen en dat ze daarom afreist naar het Verenigd Koninkrijk.