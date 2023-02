Eerste vliegtuigen met EU-hulpgoederen geland in Syrië, meer vluchten op komst

De eerste twee vliegtuigen met hulpgoederen van een luchtbrug tussen de EU en Syrië zijn geland in hoofdstad Damascus. Daar werden onder meer wintervaste tenten, apparatuur voor accommodatie en verwarming uit de vliegtuigen gehaald. Er zullen meer vluchten volgen.

Volgens de Europese Commissie worden via de luchtbrug in totaal 420 ton hulpgoederen aangevoerd. 225 ton, ter waarde van 1,1 miljoen euro, is afkomstig uit EU-voorraden.

In totaal heeft de EU tot nu toe in de nasleep van de aardbeving in Syrië gereageerd met humanitaire hulp ter waarde van 10 miljoen euro. Meer dan 6 miljoen euro hiervan is opnieuw toegewezen als onderdeel van lopende humanitaire projecten.

Ook hebben vijftien lidstaten individueel hulp gestuurd. Nederland maakte na de bevingen bekend 10 miljoen euro aan hulp te sturen. Een deel daarvan gaat via de Verenigde Naties, een ander deel via Nederlandse hulporganisaties.

Versoepeling van de sancties

De hulp vanuit Europa kwam op gang nadat Syrië het EU-mechanisme voor civiele bescherming had geactiveerd. Dat houdt in dat Syrië aanspraak maakte op humanitaire hulp uit de EU.

De hulp wordt geleverd aan de bevolking in heel Syrië. Dus aan gebieden die onder controle staan van zowel de overheid als rebellen. Syrische activisten maken zich zorgen dat de Syrische president Bashar Al Assad de aardbevingen gebruikt om weer in de gratie te vallen bij het westen. Ook wil Al Assad dat de sancties tegen Syrië worden opgeheven.

Aan die oproep werd deels gehoor gegeven. Donderdag besloten de lidstaten van de Europese Unie de sancties tegen het Syrische regime tijdelijk te versoepelen. De sancties tegen het regime verbieden geen humanitaire hulp. Het gaat dus alleen om een aanvullende humanitaire uitzondering voor zes maanden, waardoor humanitaire organisaties tijdelijk geen toestemming hoeven te vragen om goederen en diensten te leveren.