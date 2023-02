Dodental schipbreuk Italië loopt op, vermoedelijke mensensmokkelaar opgepakt

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Het aantal bootvluchtelingen dat zondag om het leven kwam bij een schipbreuk voor de kust van Zuid-Italië is opgelopen tot zeker 58. Minstens tachtig mensen zijn gered. Een van de overlevenden is opgepakt op verdenking van mensensmokkel, meldt het Italiaanse persbureau ANSA.

Er zijn meerdere kinderen om het leven gekomen, onder wie een paar maanden oude baby. Volgens de Italiaanse nieuwszender Rai is het kindje door een van de reddingswerkers gevonden.

Twintig van de overlevenden zijn opgenomen in het ziekenhuis. Een van hen ligt op de intensive care, aldus een lokale overheidsfunctionaris.

Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen er op de boot zaten. De aantallen variëren van 120 tot 250. De opvarenden kwamen uit onder meer Afghanistan, Iran, Pakistan en Somalië.

De houten schippersboot was een paar dagen eerder uit Turkije vertrokken. Nabij kustplaats Steccato di Cutro sloeg het vaartuig door ruw weer op een rots, waarna er slechts wrakhout overbleef. Volgens lokale media was de boot niet bestand tegen de hoge golven. De burgemeester van Steccato di Cutro zei dat overal - op het strand en tot 300 meter uit de kust - wrakstukken te zien zijn.

De Italiaanse premier Giorgia Meloni spreekt in een persbericht van "diepe pijn door de levens die door mensenhandelaren zijn afgenomen". Ze haalt hard uit naar de mensensmokkelaars: "Het is crimineel om tweehonderd mensen op een boot als deze te zetten en het slechte weer in te sturen."