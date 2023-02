Zeker 43 bootvluchtelingen omgekomen door schipbreuk voor Zuid-Italiaanse kust

Delen via E-mail

Zeker 43 bootvluchtelingen zijn zondag omgekomen bij een schipbreuk voor de kust van Zuid-Italië. Tachtig mensen konden worden gered, meldt de kustwacht. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA spoelden bij de kustplaats Steccato di Cutro zeker 27 lichamen aan.

Onder de slachtoffers zijn meerdere kinderen, onder wie een paar maanden oude baby. Volgens de Italiaanse nieuwzender Rai is de baby gevonden door een van de reddingswerkers.

Tachtig opvarenden konden worden gered door de politie en de kustwacht. De zoektocht naar eventuele andere overlevenden is nog bezig. De boot is bij ruw weer tegen een rots geslagen, melden plaatselijke media.

De Italiaanse premier Giorgia Meloni spreekt in een persbericht van "diepe pijn door de levens die door mensenhandelaren zijn afgenomen". Meloni haalt hard uit naar de mensensmokkelaars: "Het is crimineel om tweehonderd mensen op een boot als deze te zetten en het slechte weer in te sturen."