Wereldwijd veel Oekraïne-demonstraties een jaar na het begin van de oorlog

Over de hele wereld zijn demonstraties gehouden in solidariteit met Oekraïne en om op te roepen tot vrede in het land. Vrijdag was het precies een jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel.

Tienduizenden mensen bij Brandenburger Tor in Berlijn

In het centrum van Berlijn demonstreerden zaterdag tienduizenden mensen bij de Brandenburger Tor tegen de oorlog in Oekraïne en voor vredesonderhandelingen. Ook willen de deelnemers dat de wapenleveranties aan Oekraïne stopgezet worden.

De 'Opstand voor de vrede' is een initiatief van politicus Sahra Wagenknecht van de Duitse partij Die Linke en vrouwenrechtenactivist Alice Schwarzer. Zij willen "onderhandelingen en geen tanks". Op de website van het initiatief waren tot en met zaterdagochtend 640.000 steunbetuigingen geregistreerd.

Een van de sprekers was generaal Erich Vad, een voormalig militair adviseur van toenmalig bondskanselier Angela Merkel. Hij vindt dat de wapenleveranties een militair doel missen en niet op basis van een militaire strategie worden gedaan. De strijd in Oekraïne is volgens Vad een vastgelopen "uitputtingsslag" waar de wapenleveranties weinig aan zullen veranderen.

In het westen van Duitsland werd vrijdag ook voor de vrede gedemonstreerd met een menselijke keten van 50 kilometer tussen Münster en Osnabrück.

Vredesdemonstratie bij de Brandenburger Tor in Berlijn. Foto: Getty Images

Bijeenkomsten in Amsterdam, Utrecht en Den Haag

In Nederland werd vrijdag op meerdere plekken gedemonstreerd vanwege een jaar oorlog in Oekraïne. In Amsterdam werd een mars gehouden "om te protesteren tegen de Russische agressie, de oorlogsmisdaden en de bezetting", laat de organisatie weten. De protestmars begon op het Museumplein en eindigde op de Dam. Er waren minstens duizend mensen, onder wie veel Oekraïense vrouwen.

Bij aanvang van de mars werd een meterslange Oekraïense vlag uitgerold. Dat gebeurde ook bij de protestmars in het Eline Vere Park in Den Haag.

In de Jaarbeurs in Utrecht kwamen duizenden Oekraïners samen voor een herdenking. Onder meer de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en premier Mark Rutte spraken hen via videoboodschappen toe. In meerdere kerken werd gebeden voor vrede en 's avonds luidden in meer dan vijftig Nederlandse steden de kerkklokken.

Protestmars tegen oorlog in Oekraïne in Amsterdam. Foto: ANP

Protest bij Russische ambassade in Londen

In het Verenigd Koninkrijk verzamelde zich zaterdag een grote menigte bij de Russische ambassade in Londen. Mensen riepen: "Poetin, stop de oorlog!"

De avond daarvoor was de Russische ambassade in Londen ook al het toneel van een protest tegen de oorlog. Toen werd 'Rusland is een terrorismestaat' op het gebouw geprojecteerd.

1:15 Afspelen knop Protesten tegen oorlog bij verschillende Russische ambassades

Demonstratie in Brussel

In Brussel kwam zaterdag duizenden mensen samen om tegen de Russische invasie in Oekraïne te demonstreren. Ook in Brussel droegen demonstranten een meterslange Oekraïense vlag met zich mee om hun solidariteit te uiten. Verder liepen betogers achter een groot spandoek waarop 'Oekraïne wint, democratie wint' stond.

Volgens de Belgische krant De Morgen riepen demonstranten in Brussel juist op tot meer wapens voor Oekraïne, in tegenstelling tot betogers in Berlijn. Sommigen scandeerden: "Sancties voor Rusland, Wapens voor Oekraïne."

Belgische media melden ook dat er veel Iraniërs meeliepen die tegen het regime in Teheran betoogden. "Vrijheid voor Iran, vrijheid voor Oekraïne", luidde hun boodschap.