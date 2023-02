El Salvador opent sobere gevangenis met 40.000 plekken: 'Grootste van continent'

El Salvador heeft vrijdag de eerste 2.000 gedetineerden overgebracht naar een nieuwe gevangenis. In het complex moeten uiteindelijk 40.000 gevangenen terechtkunnen. President Nayib Bukele spreekt van de grootste gevangenis van Noord- én Zuid-Amerika.

Op beelden die Bukele via Twitter deelde, is te zien dat honderden mannen op blote voeten met bussen naar het nieuwe cellencomplex bij Tecoluca worden gebracht. "Wij elimineren de kanker uit de samenleving", zegt minister van Veiligheid Gustavo Villatoro, die de video deelde.

Het cellencomplex bestaat uit acht betonnen gebouwen met elk 32 cellen. Die hebben een oppervlakte van 100 vierkante meter. Volgens de autoriteiten is daarin plek voor meer dan honderd gevangenen. In iedere cel bevinden zich slechts twee gootstenen en twee toiletten. Er zijn per cel ook maar tachtig slaapplaatsen, in de vorm van stapelbedden.