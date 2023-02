Beer ontsnapt twee keer in maand tijd uit verblijf Amerikaanse dierentuin

Een beer in een dierentuin in de Amerikaanse staat Missouri is in een maand tijd twee keer uit zijn verblijf ontsnapt. Beer Ben, die op 7 februari voor het eerst losbrak, deed dat donderdag opnieuw, melden Amerikaanse media vrijdag.

Bij beide ontsnappingen is niemand gewond geraakt. Ben werd tijdens zijn vluchtpoging van donderdag binnen 50 minuten gevangen door medewerkers van de dierentuin. Daarna is hij weer teruggeplaatst in zijn verblijf.

Tijdens zijn eerste ontsnapping wist Ben gaas aan de buitenkant van zijn verblijf kapot te maken, waardoor hij kon losbreken. Het duurde toen ruim anderhalf uur voordat personeel van de dierentuin hem te pakken kreeg.

Na die eerste poging hebben medewerkers van de dierentuin veiligheidsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat Ben niet opnieuw kon ontsnappen. Dat deden ze onder meer door roestvrijstalen vrachtklemmen te monteren op het hek van zijn verblijf. "Maar dat was niet genoeg voor Ben", schrijft Saint Louis Zoo in een verklaring.