Tennessee komt als eerste Amerikaanse staat met verbod op dragshows

In de Amerikaanse staat Tennessee worden dragshows in het openbaar of voor kinderen verboden. Conservatieve Republikeinen zeggen de jeugd in de staat te willen beschermen tegen drag, een vorm van entertainment waarbij mensen zich tijdens een show voordoen als iemand van het andere geslacht.

Tennessee is de eerste staat in de VS waar een dergelijk dragverbod gaat gelden. De staat neemt daarmee het voortouw bij de door de Republikeinen geleide poging om drag in minstens vijftien staten te beperken. Een Republikeinse meerderheid stemde voor de wet tijdens een stemming in het parlement van Tennessee.

Mensen die zich niet aan het verbod houden, lopen risico op een straf. In het aangenomen wetsvoorstel staat dat het kan gaan om straffen tot zes jaar cel.

De Republikeinen reageren op de sterk toegenomen zichtbaarheid van drag. Het fenomeen groeide uit van een underground performancekunst in de homoscene tot mainstream entertainment, onder meer met de populaire televisieshow RuPaul's Drag Race.