Israël en Palestijnen voeren luchtaanvallen uit na dood van elf mensen bij inval

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Israël en de Palestijnen hebben over en weer aanvallen uitgevoerd na een inval waarbij het Israëlische leger woensdag elf Palestijnen doodde.

Israëlische troepen doodden de elf Palestijnen bij een inval in de stad Nablus, op de Westelijke Jordaanoever. Ook raakten zeker honderd mensen gewond. Het was de gewelddadigste inval in jaren.