Nederlanders opgepakt na plofkraak en gevaarlijke achtervolging in Duitsland

Drie mannen uit Nederland zijn woensdag opgepakt na een plofkraak in Duitsland. Bij de achtervolging zijn drie agenten gewond geraakt, van wie een zwaargewond.

De plofkraak gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag bij een bank in de plaats Melle, ongeveer 100 kilometer ten oosten van Enschede. Na de explosie in de geldautomaat vluchtten de daders in een zwarte Audi RS3 richting Nederland.