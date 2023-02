Wil Kim Jong-un met zijn dochter de jongeren in Noord-Korea voor zich winnen?

Een meisje van tien jaar heeft weinig te zoeken bij een raketlancering of militaire parade. Toch woonde de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un zo'n lancering in november bij met zijn dochter Kim Ju-ae. Vorige week zaten ze zij aan zij bij een voetbalwedstrijd, een iets kindvriendelijkere omgeving. Waarom zien we Kims dochter ineens regelmatig in het openbaar?

Binnen drie maanden hebben we Kim Ju-ae al zes keer in de openbaarheid gezien. Bij een militaire parade, bij een wedstrijd, en ze staat zelfs afgedrukt op postzegels. Dat is vaker dan we in Nederland Amalia naast haar vader zien lopen.

Hoewel we het gezicht van de dochter van de dictator inmiddels goed kennen, blijft het meisje zelf mysterieus. Zelfs haar leeftijd houdt Kim Jong-un geheim, al schijnt ze in 2013 te zijn geboren.

Ook haar naam weten we niet helemaal zeker. De Amerikaanse basketballer Dennis Rodman vertelde dat het Kim Ju-ae is, maar bevestigd is dat niet. Rodman bracht tien jaar geleden een bezoek aan Noord-Korea op uitnodiging van zijn vriend Jong-un. Na afloop zei hij dat hij "baby Ju-ae mocht vasthouden".

In november dook Ju-ae voor het eerst op aan de zijde van haar beruchte vader. Samen bezochten ze een raketlancering. Experts zijn het erover eens dat Jong-un zo wil laten zien dat hij zijn familie nog generaties lang de controle wil laten behouden over de staat.

Of Ju-ae hem opvolgt is de vraag, want een vrouw als staatshoofd van Noord-Korea is ongebruikelijk. Het land kent een door mannen gedomineerde samenleving. Bijna alle posities met macht worden bekleed door mannen. Het lijkt daarom onwaarschijnlijk dat Ju-ae haar vader ooit opvolgt.

0:42 Afspelen knop Kim Jong-un en dochter wonen militaire parade Noord-Korea bij

'Hij probeert met zijn dochter de aandacht af te leiden'

De zoon van Jong-un (hij heeft in totaal drie kinderen: twee meisjes en een jongen) lijkt daarom een logische keuze. Opvallend genoeg is zijn zoon, van wie we de naam niet weten, nog nergens met zijn vader verschenen. Er gaan geruchten dat de gezondheid van de pas 39-jarige Jong-un niet heel goed is en dat hij daarom al bezig is met het uitkiezen van een opvolger.

"Ik denk dat we kunnen aannemen dat zijn zoon dan de opvolger wordt", zegt Toshimitsu Shigemura, die meerdere boeken over de familie Kim heeft geschreven. "Maar zeker is dat Jong-un wil dat de opvolger uit de familie Kim komt."

Hij zou zijn dochter hiervoor als levend symbool gebruiken. "Ik denk dat Jong-un zijn dochter meeneemt naar deze plekken om te laten zien dat hij vastberaden is om door te gaan als staatshoofd, ondanks alle problemen waarmee Noord-Korea kampt", zegt Shigemura.

"Hij probeert zo de aandacht af te leiden en de indruk te wekken dat hij een goede vader is en een gelukkig familieleven leidt." Volgens de auteur heeft Jong-un steun van oudere inwoners van het land, maar minder van de jongere generatie. Door zijn dochter overal mee naartoe te nemen, zou hij mensen die niet per se Jong-un-aanhanger zijn op andere gedachten willen brengen.