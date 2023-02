Tien doden en 102 gewonden bij Israëlische aanval op Palestijnen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Bij een Israëlische inval in de stad Nablus zijn woensdag volgens Palestijnse autoriteiten tien Palestijnen gedood. 102 mensen zijn met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het is de afgelopen tijd zeer onrustig op de Westelijke Jordaanoever.

De aanval van woensdag is een van de dodelijkste in het gebied van het afgelopen jaar, schrijft persbureau AP. Een compleet gebouw werd verwoest en omliggende gebouwen zijn doorzeefd met kogels. De slachtoffers waren tussen de 23 en 72 jaar oud. Volgens getuigen zijn er militanten gedood, maar ook zeker drie burgers.

Het Israëlische leger heeft bevestigd dat het een inval op de bezette Westelijke Jordaanoever heeft uitgevoerd, maar spreekt niet over slachtoffers. Het doel van de operatie zou de militante groep De Leeuwenkuil zijn geweest. Die zegt zelf op Telegram een "strijd om eer" te vechten tegen de Israëliërs. Ook de Islamitische Jihad meldt dat twee van zijn leiders in een vuurgevecht met Israëliërs waren verwikkeld.

Bijna een maand geleden kwamen ook al negen Palestijnen om door een Israëlische inval in het vluchtelingenkamp bij Jenin. Dat leidde toen tot harde reacties en oplopende spanningen. In de weken daarna volgden Palestijnse aanslagen en raketaanvallen vanaf de Gazastrook. Die werden beantwoord door Israëlische luchtaanvallen en invallen.

Spanningen in Israël lopen opnieuw op en dit keer zit er een radicale regering

Zie ook Spanningen in Israël lopen opnieuw op en dit keer zit er een radicale regering

Zie ook Spanningen in Israël lopen opnieuw op en dit keer zit er een radicale regering

Internationale organisaties maken zich steeds meer zorgen over het toenemende geweld. Sinds het begin van 2023 kwamen zeker 55 Palestijnen en 9 Israëliërs om het leven. Vorig jaar was volgens de VN het dodelijkste jaar in tijden.