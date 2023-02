EU krijgt grootste aantal asielverzoeken sinds 2016

Bijna een miljoen mensen dienden vorig jaar een asielverzoek in de Europese Unie in. Dat is het grootste aantal sinds 2016. Het gaat om een stijging van 50 procent in vergelijking met een jaar eerder, meldt het Asielagentschap van de Europese Unie (EUAA).

In 2016 ging het om bijna 1,25 miljoen verzoeken. Vorig jaar waren er 966.000 asielaanvragen. Syriërs (132.000) en Afghanen (129.000) dienden de meeste asielverzoeken in. Het voortdurende conflict en voedseltekorten in die landen zijn de grootste oorzaak, zegt het EUAA.

Ook 55.000 Turken dienden een asielaanvraag in. Daarmee zijn ze de op twee na grootste groep. Verder dienden mensen uit Venezuela, Colombia, Pakistan, Bangladesh en Georgië relatief veel verzoeken in.

Van de 966.000 asielaanvragen wachtten er eind vorig jaar nog 636.000 op een besluit. Asielaanvragen van Syriërs, Belarussen, Oekraïners, Eritreeërs, Jemenieten en Malinezen werden het vaakst goedgekeurd.

Daarentegen was het percentage goedkeuringen bijzonder laag voor aanvragen van mensen uit India, Noord-Macedonië, Moldavië, Vietnam, Tunesië, Bosnië en Herzegovina, Servië en Nepal. Gemiddeld wordt ongeveer 40 procent van de asielaanvragen goedgekeurd.

Grootste aantal asielaanvragen in Nederland sinds 2015

35.535 mensen vroegen in 2022 asiel aan in Nederland. Dat is bijna 44 procent meer dan in 2021 en het grootste aantal sinds de vluchtelingencrisis van 2015.

Uit een analyse van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) blijkt dat Nederland relatief vaak een verblijfsvergunning aan asielzoekers verstrekt. Het percentage goedkeuringen ligt hier op 85 procent. Volgens de IND draagt het toenemende aantal kansrijke asielaanvragen in Nederland bij aan het hoge percentage.

Meer dan de helft van de aanvragen is afkomstig van asielzoekers uit Syrië, Turkije, Jemen en Afghanistan. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen vragen ook vaker asiel aan in Nederland. Zij maken meer kans op goedkeuring.

Nederland vangt bijna 90.000 Oekraïners op

Daarnaast krijgen vluchtelingen uit Oekraïne tijdelijk bescherming in de Europese Unie. Daarmee kunnen ze sinds maart vorig jaar na registratie automatisch in de EU blijven.

Nederland vangt op deze manier 89.730 Oekraïners op. Voor de hele EU schat het EUAA dat ongeveer vier miljoen Oekraïners worden opgevangen met deze tijdelijke bescherming.

Volgens het agentschap zetten de in totaal vijf miljoen vluchtelingen het opvangstelsel in verschillende EU-landen onder druk.