Voormalig Mexicaanse minister van Veiligheid veroordeeld voor drugshandel

Genaro Garcia Luna, een voormalig Mexicaanse minister van Veiligheid, is door een Amerikaanse jury veroordeeld voor drugshandel. Garcia Luna was ooit het gezicht van Mexico's oorlog tegen drugs. Hij werd schuldig bevonden aan het stelen van miljoenen dollars van Mexico's grootste misdaadgroep, het Sinaloa-drugskartel.

In 2019 werd de 54-jarige Garcia Luna in de staat Texas gearresteerd. Hij kan voor de beschuldigingen tot 10 jaar gevangenisstraf krijgen. Zelf zegt hij onschuldig te zijn.

De uitspraak van de Amerikaanse rechtbank kwam na een proces van vier weken in de US District Court in Brooklyn, New York. Volgens de aanklagers heeft Garcia Luna miljoenen dollars in koffers geaccepteerd die zijn afgeleverd door kartelleden.