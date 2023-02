Hulpdiensten in Turkije en Syrië zien problemen groeien na nieuwe aardbeving

Door de aardbeving in Turkije en Syrië van maandagavond zijn opnieuw gebouwen ingestort en is de hulpverlening verder verstoord. Hulporganisaties zien dat de slachtoffers een grote mentale klap hebben gekregen. Ook vrezen ze een volgende ramp vanwege het tekort aan hulpmiddelen.

Hulpverleners van verschillende organisaties melden dat er grote paniek uitbrak in de gebieden die maandagavond waren getroffen. Jasper Kuipers, directeur van Dokters van de Wereld, zegt dat hulpverleners mensen van balkons zagen springen. Dat deden zij uit angst voor instorting.

Hij waarschuwt dat de overlevingsstand van de slachtoffers tot psychische problemen kan leiden. "De mensen in het gebied komen niet tot rust en ze komen niet toe aan rouwverwerking. Er dreigt continu acuut gevaar. Dat komt nog boven op het feit dat ze al op de vlucht waren voor de burgeroorlog in Syrië."

Maandag werd bekend dat het hoofdkantoor van Dokters van de Wereld in de Turkse stad Antakya als gevolg van de laatste aardbeving is ingestort. De gevolgen daarvan zijn nog onduidelijk. Wel wordt gemeld dat de instorting de hulpverlening niet in gevaar heeft gebracht.

Het Rode Kruis noemt de nieuwe aardbeving een "vreselijke tegenslag". "Als het de slachtoffers al een beetje lukte om hun leven weer op te bouwen, is dat met de klap van gisteravond weer weggevaagd", zegt directeur van het Nederlandse Rode Kruis Marieke van Schaik. Ze meldt dat de negenduizend hulpverleners die al in het gebied waren doorgaan met het ondersteunen van slachtoffers.

Volgende ramp ligt op de loer

Het Rode Kruis ziet dat de behoefte aan hulpmiddelen nog altijd erg groot is. Er is niet alleen veel vraag naar sanitaire voorzieningen, maar ook naar voedsel, drinken en onderdak. "Daardoor is er een risico op een volgende ramp, want de kans is groter dat ziektes zich hierdoor verspreiden."

Bij de aanvoer van hulpgoederen worden opnieuw problemen voorzien. Na de bevingen van twee weken geleden was het al moeilijk om sommige gebieden te bereiken. Dat komt doordat wegen en andere infrastructuur beschadigd zijn. "Sommige wegen waren weer enigszins opgeknapt, maar nu is er opnieuw veel schade", zegt Kuipers.