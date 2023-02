Kanalen in Venetië dreigen droog te vallen door gebrek aan neerslag

Voorlopig geen gondels in de kanalen van Venetië: het water staat er laag en de kanalen dreigen zelfs droog te vallen. Dat komt door het droge winterweer dat al weken aanhoudt. Er valt uitzonderlijk weinig neerslag voor de tijd van het jaar, zo meldt The Guardian

Wetenschappers en klimaatorganisaties melden dat Italiaanse rivieren en meren, zeker in het noorden van het land, met een sterk tekort aan water kampen. Dat komt onder meer doordat in de Alpen maar de helft van de normale hoeveelheid sneeuw is gevallen.

Ze vrezen dan ook opnieuw voor een noodsituatie. Het noorden van Italië kampte afgelopen zomer al met de ernstigste droogte in zeventig jaar. De Po, de grootste rivier van Italië, viel toen grotendeels droog. Nu is het waterpeil in de Po 61 procent lager dan gebruikelijk rond deze tijd van het jaar.

De situatie in Venetië is opmerkelijk, aangezien de Noord-Italiaanse stad eerder geregeld in het nieuws kwam vanwege overstromingen. Nu liggen de gondels en watertaxi's noodgedwongen aan de kant.