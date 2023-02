Woonplaats Surinaamse president is afgesloten na oproep tot geweld

Delen via E-mail

Lelydorp, de woonplaats van de Surinaamse president Chan Santokhi, is afgesloten na een oproep om "alles plat te branden". Rond de woning van Santokhi mogen uit veiligheidsoverwegingen geen auto's rijden.

Zondag is via sociale media een flyer verspreid waarop stond "Weg met Chan". In het bericht wordt opgeroepen om maandag massaal naar Lelydorp te komen, melden lokale media.