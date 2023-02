Surinamers over dure boodschappen: 'Iedereen is in paniek'

In Suriname liep het afgelopen vrijdag uit de hand door de onrust over de slechte economie en enorme prijsstijgingen. Een protest mondde uit in plunderingen en vernielingen van het parlement. Drie inwoners van Suriname vertellen aan NU.nl hoe ze in hun leven moeten omgaan met sterk gestegen prijzen en achterblijvende inkomens. "Iedereen is daardoor in paniek geraakt."

"Het is ondraaglijk geworden", roept de hoorbaar boze 37-jarige salesmanager Gregory Pinas door de telefoon.

"Het gemiddelde salaris hier in Suriname is zo'n 6.000 à 8.000 Surinaamse dollar (srd) per maand", licht hij toe. "Dat komt neer op zo'n 200 euro. Maar voedsel is hier duurder dan in Nederland. Een blik bruine bonen kost nu maar liefst 50 srd, bijna 1,50 euro. Het goedkoopste merk dan, hè. Een kilo kip is zelfs 120 srd. Hoe moet je dan uitkomen?"

Ter vergelijking: een blik bruine bonen van een supermarkthuismerk kost in Nederland zo'n 70 eurocent.

Pinas heeft vier kinderen. "Dan had ik maar geen kinderen moeten maken of zo?", zegt hij over hun levensonderhoud. De salesmanager rekent uit dat hij van zijn maandsalaris ruim een kwart kwijt is aan stroom, water en gas.

Mijn werkgever probeert er echt iets aan te doen.

Gregory Pinas, salesmanager

'Ons geld is ruim voor het einde van de maand op'

De vrouw van Pinas verdient ongeveer net zoveel als hij. "Maar toch kunnen we ons levensonderhoud niet meer betalen", zegt hij. "Ons geld is ruim voor het einde van de maand op."

De inflatie in Suriname is ruim 50 procent. "We verdienen door de gigantische prijsstijgingen niet langer marktconform", zegt Pinas. "Mijn werkgever probeert er echt iets aan te doen. Maar de mogelijkheden zijn beperkt. Ook het bedrijf heeft het door de verschrikkelijke economische situatie slecht."

Aan de uit de hand gelopen protesten van vrijdag deed Pinas niet mee. Hij moest werken. "Maar ik ben solidair met de demonstranten. Niet met de plunderaars uiteraard. Als je écht honger hebt, dan jat je geen bluetoothspeaker. Dan pak je een brood."

Tijdens de protesten vernielde een deel van de aanwezigen het Surinaamse parlementsgebouw. Foto: ANP

'Klaar met loze beloftes en vriendjespolitiek'

Pinas heeft geen goed woord over voor het beleid van president Chan Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk. "Niets wat ze hebben beloofd, maken ze waar."

Daar komt voor de salesmanager de vriendjespolitiek van de machthebbers bovenop. "Santohki en Brunswijk verdelen leuke baantjes onder hun familie. Dat irriteert de gewone bevolking. Die moet hard werken, net als ik. We zijn de corruptie spuugzat."

'Slechte economie begint nu ook de rijkeren te treffen'

"Ik ben niet representatief", vertelt de 45-jarige IT-adviseur Eunice Kleine. "Gelukkig heb ik een huis zonder hypotheek en verdien ik goed. Maar de slechte economische situatie hier in Suriname begint ook rijkere mensen zoals ik te treffen."

Dat ziet Kleine bijvoorbeeld wanneer ze boodschappen gaat doen. "Het is verschrikkelijk. Elke keer dat ik naar de winkel ga, zie ik dat de prijzen alwéér zijn gestegen. Waar houdt het op?"

Kleine zit in de auto onderweg van haar huis in het rijkere noorden van Paramaribo naar een opdrachtgever. Tijdens de rit ziet ze lange rijen bij een tankstation dat na de rellen van vrijdag nog wél open is.

"De overheid had de brandstof gesubsidieerd", legt ze uit. "Maar dat is nu gestopt. Het was niet meer te betalen. Dus de prijzen schoten omhoog. Iedereen is daardoor in paniek geraakt."

'Begrijpelijke 'braindrain' niet goed voor het land'

Kleine ziet bovendien veel mensen in haar omgeving Suriname ontvluchten. Ze vertrekken naar Nederland en Curaçao. Dat snapt ze op zich, want de economische vooruitzichten van Suriname zijn slecht.

Maar het vertrek van arbeidskrachten en hun kennis is niet goed voor Suriname, zegt ze. "Zo'n 'braindrain' moeten we juist niet hebben: mensen moeten hun schouders onder dít land zetten."

Bijna iedereen hier heeft een hossel.

Eunice Kleine, zelfstandig IT-adviseur

Veel Surinamers met minder geluk dan Kleine zien zich gedwongen om extra inkomsten te zoeken. "Bijna iedereen hier heeft een hossel: naast je werk een baantje waarover je geen belasting betaalt."



Maar dat zorgt volgens Kleine weer voor een ander probleem. Veel mensen moeten te hard werken om hun kinderen te kunnen voeden. Dat levert stress en gezondheidsrisico's op.

Voor dat laatste houdt Kleine "haar hart vast". Ik zie dat ook de gezondheidszorg in Suriname hard achteruit is gegaan", zegt de moeder van een tienjarige dochter. "Stel dat er iets met mij gebeurt en er zijn geen medicijnen?

'Mijn zoon stelt vragen'

Bij de 38-jarige beveiliger Prewies Karia overheerst berusting. "Ik kan niets aan de situatie doen. Ik wacht maar af wat er gebeurt."

Karia zou ook wel graag een hossel willen. Helaas laten zijn werktijden bij een bedrijf in bouwmaterialen dat niet toe, vertelt hij.

Vroeger kocht ik 4 kilo aardappels per keer. Nu is dat 2 kilo.

Prewies Karia, beveiliger

Vroeger kocht Karia 4 kilo aardappels per keer. "Nu is dat 2 kilo", zegt de beveiliger. "Ik kan geen extraatjes meer betalen." En dat terwijl Karia's vrouw ook werkt, als administratief medewerker.

De tienjarige zoon van Karia begint vragen te stellen over de afgenomen bestedingsruimte van het gezin, zegt de beveiliger.

"Dan moet ik hem uitleggen dat de prijzen erg zijn gestegen, maar ons salaris hetzelfde is gebleven", licht Karia toe. "Gelukkig is hij snel tevreden met wat hij wél krijgt."

Gregory Pinas is een gefingeerde naam. De echte naam is bekend bij de redactie.