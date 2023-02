Surinaamse president Santokhi heft deel van de maatregelen na rellen op

De Surinaamse regering trekt enkele maatregelen weer in die werden ingevoerd na de rellen van vrijdag. Dat heeft de Surinaamse president Chan Santokhi zondagavond bekendgemaakt in een videoboodschap. Volgens Santokhi is het de bedoeling dat het normale leven vanaf maandagmorgen weer wordt hervat.

Vrijdag braken rellen uit in Suriname na een protest tegen de regering over de slechte economische situatie in het land. Wat begon als vreedzaam protest liep volledig uit de hand. Het Surinaamse parlementsgebouw werd bestormd, winkels en benzinestations werden geplunderd.

De regering besloot daarop het centrum van de hoofdstad af te sluiten. Ook moesten winkels het hele weekend hun deuren gesloten houden. Dit om de rust te laten terugkeren in het land.

Maandag mogen winkels en benzinestations weer klanten ontvangen en rijdt ook het openbaar vervoer weer, kondigt Santokhi aan per video. De scholen blijven nog wel een dag langer dicht.

Op een aantal plekken blijven veiligheidsmaatregelen van kracht. Zo worden op bepaalde wegen extra patrouilles uitgevoerd en zijn er veiligheidstroepen aanwezig bij het telecombedrijf, het elektriciteitsbedrijf en scholen, heeft de regering besloten.