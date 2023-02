Vriendjespolitiek en bezuinigingen: hoe het Surinaamse volk steeds bozer wordt

De onrust in Suriname was al groot, maar de plunderingen en vernielingen aan het parlement van afgelopen vrijdag zijn een nieuw dieptepunt. "Mensen zeggen zelfs dat de Nederlanders maar weer terug moeten komen", omschrijven Suriname-deskundigen de wanhoop. Maar ze zien ook oplossingen.

Of je nu bij het benzinestation staat of in de lokale supermarkt, overal in Suriname is het crisis. "Ik wilde mijn boodschappen afrekenen, maar kwam er bij de kassa achter dat ik niet genoeg geld op zak had", vertelt Roy Khemradj. "De waarde van het geld was een jaar na mijn laatste bezoek zo hard gedaald dat ik veel minder kon kopen."

De Suriname-kenner was afgelopen januari in het Zuid-Amerikaanse land en zag de impact van ruim 54 procent inflatie. "Mensen die bij het afrekenen een brood terugleggen omdat het te duur is. Of maar een paar liter kunnen tanken. Er is geen middenklasse meer in Suriname. Of je bent onwijs rijk, of arm."

Grootste oorzaak van de economische problemen is de staatsschuld van 4 miljard dollar. Om die terug te betalen, voerde de regering vergaande bezuinigingen door. Zo werden subsidies op benzine en energietarieven losgelaten. "Het leven wordt duurder, maar mensen zien hun salaris niet meestijgen, waardoor ze in de knel komen", zegt Khemradj.

1:10 Afspelen knop Beelden tonen uit de hand gelopen demonstratie Paramaribo

Protest mogelijk gekaapt door aanhangers oud-president

De onvrede over de situatie werd afgelopen vrijdag duidelijk zichtbaar. Duizenden mensen gingen in hoofdstad Paramaribo de straat op om te protesteren tegen de overheid. De demonstranten zien hoe de bezuinigingen armere mensen hard raken, terwijl rijke Surinamers hun luxeleventje blijven houden.

Wat begon met een vreedzaam protest eindigde in plunderingen en vernielingen aan het parlement. Er werd aangenomen dat het een wanhoopspoging was van Surinamers die geen andere uitweg meer zien. Maar volgens Roy Khemradj is er meer aan de hand.

"Er zijn aanwijzingen dat de plunderaars met gezichtsmaskers en kapmessen onderdeel waren van een vooropgezet plan om onrust en paniek te zaaien. De vrees is dat het gaat om aanhangers van oud-president Desi Bouterse. Mogelijk wilden zij even hun tanden laten zien in aanloop naar zijn rechtszaak."

Khemradj doelt daarmee op de uitspraak in het hoger beroep van Bouterse. De Surinaamse justitie heeft twintig jaar cel geëist tegen Bouterse als hoofdverdachte van de Decembermoorden. Als de rechter daar later dit jaar in meegaat, wordt de oud-president direct gevangengenomen.

Poging tot brandstichting bij staatsomroep

Ook Surinamist Hans Ramshoedh heeft aanwijzingen dat het om een vooropgezet plan ging. "Zo is er ook geprobeerd om brand te stichten bij de staatsomroep. Ik heb niet de indruk dat dat het doel was van de organisatoren van de demonstratie. Iets wat de protestleider zelf ook ontkent."



Deze sociale onrust komt boven op alle economische en financiële problemen die het land al heeft. Dat terwijl inwoners in 2020 nog de hoop hadden op verbetering. President Chan Santokhi nam dat jaar het roer over van Bouterse. Hij beloofde onder andere de corruptie aan te pakken.

Inwoners keken daarom raar op toen de vrouw van Santokhi toetrad tot de raad van commissarissen van het staatsoliebedrijf. Volgens Ramshoedh werd de vriendjespolitiek allesbehalve aangepakt. "Deze maand nog is de broer van vicepresident Brunswijk benoemd tot directeur van het nationale energiebedrijf."

Volgens Suriname-kenner Khemradj groeit de onvrede door dit soort acties. "De president vraagt het volk de broekriem aan te trekken, maar zelf viert hij het leven met verre reizen waarbij ook zijn vrouw meegaat. En ondertussen ziet het volk al 2,5 jaar geen verbetering. Dat zorgt voor spanningen."

2:11 Afspelen knop Suriname vraagt om hulp: hierdoor staat het land onder water

Uitblijven van vooruitgang maakt mensen wanhopig

Recente vondsten van oliebronnen voor de kust van Suriname leken een welkome opsteker. Maar oliebedrijven houden het vooralsnog bij proefboringen, en dus komt het grote geld nog niet binnen. Toch zijn er volgens Khemradj wel manieren om de lasten van Surinamers op korte termijn te verlichten.

"Verbeter bijvoorbeeld de inning van belastingen. Kom met een vermogensbelasting en een onroerendzaakbelasting op alle kapitale villa's. Dan genereer je veel geld om binnenlandse kosten te dekken. Nu ligt die belastingdruk op loontrekkers zoals militairen, ambtenaren en onderwijzers."

Het zit 'm volgens de kenners ook in de ontwikkeling van de eigen economie. "Hele bossen worden vernietigd om boomstammen voor een lage prijs te exporteren", verzucht Khemradj. "Zorg ervoor dat je dat hout zelf kunt verwerken voor de eigen markt en om je exportwaarde te verhogen."

Dat vooruitgang uitblijft maakt volgens Khemradj Surinamers moedeloos. "De wanhoop is zo groot dat ik mensen zelfs hoorde zeggen dat de Nederlanders maar weer terug moeten komen. Dat het dan pas weer goed zal gaan."