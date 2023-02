Hulp in Syrië komt op gang nu Artsen zonder Grenzen gebied ook heeft bereikt

Een hulpkonvooi van Artsen zonder Grenzen heeft het aardbevingsgebied in het noordwesten van Syrië bereikt via de grens met Turkije. In het door rebellen gecontroleerde gebied komt de hulp na de aardbevingen van 6 februari moeizaam op gang.

Het hulpkonvooi van Artsen zonder Grenzen bestaat uit veertien vrachtwagens. De hulporganisatie kan nu bijna 1.300 tenten en 1.300 'winterkits' uitdelen aan gezinnen in vluchtelingenkampen. Daar is dringend behoefte aan, omdat de leefomstandigheden door de oorlog en winter zeer slecht zijn.

Het aantal mensen in die kampen is sinds de aardbevingen sterk toegenomen nu er duizenden huizen zijn verwoest. Volgens de Verenigde Naties verblijven op dit moment zo'n 1,8 miljoen ontheemden op deze opvanglocaties.

Eerder deze week wist een VN-konvooi met zeker 178 vrachtwagens met hulpgoederen ook al het noordwesten van Syrië te bereiken. Vóór de aardbeving staken dagelijks trucks vanuit Turkije de Syrische grens over om mensen in het gebied van humanitaire hulp te voorzien. Met de aardbevingen kwam die hulp tijdelijk helemaal tot stilstand.

Hulpverlening in Syrië komt moeizaam op gang na ramp