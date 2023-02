Protestleider Suriname meldt zich bij politie, reisadvies vanwege onrust aangepast

Stephano 'Pakittow' Biervliet, de leider van het protest in Paramaribo, heeft zich zaterdagavond gemeld op het politiebureau in de stad. Volgens de Surinaamse nieuwssite Waterkant werd Biervliet vergezeld door zijn advocaat. Vanwege de onrust is het reisadvies voor Suriname aangepast.

Afgelopen vrijdag liep in Suriname een protestactie met duizenden deelnemers uit de hand. Mensen bestormden het parlement en winkels en overheidsgebouwen werden vernield. De leider van het protest, Stephano Biervliet, was vervolgens spoorloos.

Surinaamse media meldden dat de politie op zoek was naar Biervliet. De activist kwam zaterdag met een verklaring dat hij niet verantwoordelijk was voor de onlusten van vrijdag. Later op de dag meldde hij zich bij de politie. Biervliet is aangehouden en zal worden verhoord.

Vanwege de onrust paste het ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdagavond het reisadvies voor Suriname aan. Nederlanders krijgen het advies om in Paramaribo de binnenstad, overheidsgebouwen en drukke plekken te vermijden. Volgens het ministerie is het mogelijk dat er opnieuw demonstraties komen waarbij misschien weer geweld gebruikt wordt.