Protestleider Paramaribo meldt zich op politiebureau

Stephano 'Pakittow' Biervliet, de leider van het protest in Paramaribo, heeft zich zaterdagavond gemeld op het politiebureau in de stad. Hij zou vergezeld zijn door familieleden en advocaten, meldt de Surinaamse nieuwssite Waterkant.

Surinaamse media meldden dat de politie op zoek was naar Biervliet en dat hij spoorloos was. De activist kwam zaterdag met een verklaring waarin hij zei zich bij de politie te zullen melden als hij daartoe wordt opgeroepen. Ook gaf hij aan niet verantwoordelijk te zijn voor de onlusten vrijdag.

Tijdens de rellen werd onder meer het parlementsgebouw (Nationale Assemblee) in de Surinaamse hoofdstad bestormd. Volgens Biervliet zou dat door andere groepen zijn gedaan.

De Surinaamse politie heeft tijdens de ongeregeldheden 119 mensen opgepakt. Er vielen zeker twintig gewonden. Tankstations en winkels in de hoofdstad werden geplunderd.

De binnenstad van Paramaribo blijft voorlopig afgesloten. Alleen bestemmingsverkeer wordt toegelaten. Winkels moeten gesloten blijven in de hoofdstad, net als in het district Wanica. Nutsbedrijven, overheidsgebouwen, banken en media worden extra in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Ook zijn er op strategische plekken wegblokkades ingericht.