Syrische baby die aardbeving overleefde vernoemd naar overleden moeder Afraa

De pasgeboren baby die levend onder het puin vandaan werd gehaald na de aardbeving in Syrië is vernoemd naar haar overleden moeder. Eerder kreeg ze de naam Aya, maar nadat ze werd geïdentificeerd als de dochter van Abdallah en Afraa Mleihan, werd ze vernoemd naar haar moeder Afraa.

De baby werd na de aardbeving in Syrië en Turkije gered onder het puin in de Syrische plaats Jindires. Ze zat nog aan haar moeder vast met de navelstreng. Haar moeder was al overleden toen ze werd gevonden, net als haar vader en broers en zussen.

In slechte toestand werd ze opgenomen in het ziekenhuis in Afrin. De pasgeboren baby ademde amper en was onderkoeld. Ook had ze blauwe plekken en bulten. Inmiddels is haar toestand stabiel.

Ziekenhuismanager Khalid Attiah en zijn vrouw zorgden voor de baby. Haar oom Khalil Al-Sawadi en tante Hala hebben haar inmiddels opgehaald uit het ziekenhuis. Bij het verlaten van het ziekenhuis droeg Sawadi zijn eigen dochter, gewikkeld in een blauw dekentje, in de ene arm en zijn nichtje, gewikkeld in een roze dekentje, in de andere arm. Hij zal de twee pasgeboren baby's samen opvoeden, liet hij weten aan persbureau Reuters.

"Dit meisje betekent zo veel voor ons omdat niemand van haar gezin de aardbeving overleefd heeft. Ze is voor ons een herinnering aan haar familieleden", zei Sawadi.