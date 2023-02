Amerikaanse oud-president Jimmy Carter (98) uitbehandeld

De Amerikaanse oud-president Jimmy Carter (98) is ziek en heeft besloten te stoppen met zijn behandeling, meldt zijn stichting The Carter Center zaterdag. Hij wil zijn resterende tijd doorbrengen met zijn familie.

Carter zal thuis palliatieve zorg krijgen in plaats van extra medische behandelingen in het ziekenhuis. "De familie Carter verzoekt om privacy gedurende deze tijd en is dankbaar voor de steun van zijn vele bewonderaars", schrijft The Carter Center in het statement.