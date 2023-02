Gezochte protestleider Suriname ontkent aanzetten tot geweld

De leider van het protest in Paramaribo, Stephano ‘Pakittow’ Biervliet, ontkent dat hij verantwoordelijk is voor de onlusten vrijdag. Onder meer het parlementsgebouw (Nationale Assemblee) in de Surinaamse hoofdstad werd bestormd. Eerder op zaterdag meldden Surinaamse media dat de politie op zoek is naar de protestleider en dat hij spoorloos is.

"Het verloop was vreedzaam en deelnemers zijn aan het woord gelaten. Een groep waarmee ik niet in contact stond, heeft zich naar de Nationale Assemblee begeven", aldus Biervliet in een verklaring.

Biervliet, die zichzelf omschrijf als politiek activist, laat weten dat hij toen tevergeefs tot kalmte heeft opgeroepen. "Vanuit de omgeving van de Nationale Assemblee zijn schoten afgevuurd, vermoedelijk met een automatisch wapen."

Volgens de protestleider is daarna traangas tegen de menigte gebruikt zonder dat er daarvoor aanleiding was. "Door onbekende personen in de menigte ben ik bedreigd, met zichtbare wapens. Er bestaat bij mij geen enkele twijfel dat openbare geweldplegers in onderling contact stonden. Ik heb aanwezige agenten verzocht mij in veiligheid te brengen en hier is geen gehoor aan gegeven."

De protestleider laat weten dat hij niet is gearresteerd en ook niet is opgeroepen voor verhoor. "Op het moment dat ik word opgeroepen, ben ik bereid te verklaren."

Al tientallen arrestaties

De demonstranten zijn boos over het beleid van de Surinaamse president Chan Santokhi. Ze vinden dat hij verantwoordelijk is voor de economische crisis waarmee Suriname kampt. De inflatie in het land bedraagt 54 procent en het heeft een grote staatsschuld.

Duizenden mensen namen aan de protestactie deel en een deel bestormde het parlement. Daar brak brand uit en de lobby werd vernield.

Volgens de Suriname Herald haakten ook veel plunderaars aan bij de actie en maakten ze misbruik van de chaos. Op verschillende plekken in Paramaribo werden winkels en tankstations overvallen. De Surinaamse politie zou al zeker 83 mensen hebben opgepakt.