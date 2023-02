Surinaamse politie opent jacht op leider van uit de hand gelopen protest

Delen via E-mail

Na de uit de hand gelopen demonstratie tegen de Surinaamse regering van vrijdag is de leider van het protest, Stephano ‘Pakittow’ Biervliet, spoorloos. De Surinaamse politie heeft zeker 83 andere demonstranten opgepakt.

Biervliet, die zich omschrijft als politiek activist, was al maanden bezig met de voorbereiding van de demonstratie. "Het volk zal van zich laten horen want wat nu gebeurt, is verschrikkelijk", zei hij op de lokale nieuwssite Starnieuws. "De president moet luisteren, hij moet luisteren."