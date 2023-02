VS beschuldigt Rusland voor het eerst van misdaden tegen de menselijkheid

Delen via E-mail

De Verenigde Staten hebben Rusland voor het eerst formeel beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid. Volgens de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris maakt Rusland zich daar in Oekraïne schuldig aan.

Harris zei op de veiligheidsconferentie in München dat de Russische troepen "op grote schaal en systematisch" de burgerbevolking in hun buurland aanvallen. Ze maakte formeel bekend dat de VS "zonder twijfel" Russische misdaden tegen de menselijkheid heeft vastgesteld.