Kritiek op Surinaamse politie vanwege slechte voorbereiding op rellen

Dat de aangekondigde protesten in Suriname vrijdag zo konden ontsporen is volgens Starnieuws de politie aan te rekenen. De Surinaamse nieuwssite schrijft dat de veiligheidsdiensten hebben gefaald door niet goed in te spelen op de situatie. Zo'n twintig mensen raakten gewond en het parlementsgebouw werd bestormd.

Het zou al van tevoren bekend zijn geweest dat "herrieschoppers" zich tussen de demonstranten zouden mengen. De protesten tegen het economische beleid van president Chan Santokhi ontaardden in een grimmige situatie, waarbij zelfs het parlement werd bestormd.

De autoriteiten sloten de binnenstad van Paramaribo af en stelden een avondklok in. Starnieuws stelt dat de bestorming en de schade voorkomen had kunnen worden als het niet zo lang had geduurd voordat de politie de situatie weer onder controle kreeg. "Nog nooit eerder is een protestactie zo ernstig uit de hand gelopen."

Volgens Surinaamse media hebben kwaadwillenden van de chaos gebruikgemaakt door winkels te plunderen en vernielingen te plegen. Met name veel Chinese winkeliers en ondernemers zouden zijn aangevallen en in het ziekenhuis zijn beland. De bonden van winkeliers leggen de verantwoordelijkheid voor de vernielingen in een verklaring bij de relschoppers, maar wijzen ook op de rol van de veiligheidsdiensten. Die waren "onvoldoende voorbereid" op escalatie.