Scandinavië kampt met storm Otto: scholen, flats en bruggen dicht

Denemarken, Noorwegen en Zweden zijn vrijdag getroffen door storm Otto. Daardoor is de brug tussen Denemarken en Zweden gesloten , moesten Denen hun appartementen verlaten en zijn wegen in het zuiden van Noorwegen gesloten. Aan de Noorse kust bereikte de wind snelheden van 145 kilometer per uur.

De storm kwam vrijdag als eerste aan in het noorden van Denemarken en het zuiden van Noorwegen. Daarvoor had de storm al huisgehouden in Schotland en het noorden van Engeland. Daardoor zaten daar meer dan 30.000 mensen zonder stroom en moesten scholen sluiten.

Denemarken heeft voor de regio Noord-Jutland code oranje afgekondigd vanwege het weer. 280 mensen in de Deense hoofdstad Kopenhagen hebben hun huis moeten verlaten, omdat de gebouwen vanwege een ontwerpfout zouden kunnen instorten door de harde wind, schrijft BBC. Het vlieg- en treinverkeer in het land is ook verstoord. In het vissersdorp Thorsminde zijn windstoten met orkaankracht gemeten.

Scholen aan de Noorse westkust moesten vrijdag eerder sluiten vanwege de harde wind. Veerdiensten tussen het noorden van Denemarken en Noorwegen zijn afgelast en ook verschillende wegen in Noorwegen zijn gesloten, schrijft NRK. Verschillende vluchten in het land zijn geannuleerd.

Doordat de storm zich naar het oosten verplaatst, werd Zweden later op de dag getroffen. Daardoor ging de brug tussen de Zweedse stad Malmö en Kopenhagen rond de avondspits dicht, voor zowel normaal verkeer als treinverkeer. Ook treinverbindingen in Zweden zijn verstoord. Op foto's is te zien hoe bomen zijn omgewaaid en op wegen zijn terechtgekomen.

Naar verwachting verschuift de storm dit weekend verder naar het oosten. Autoriteiten in Finland hebben gewaarschuwd voor stroomuitval vanwege de wind.