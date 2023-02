Staatssecretaris vindt dat Caribische eilanden huwelijk moeten openstellen

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties) en de Tweede Kamer vinden dat partners van hetzelfde geslacht moeten kunnen trouwen op Curaçao, Sint-Maarten en Aruba. Van Huffelen gaat hierover in gesprek met de eilanden. Ze vindt dat die op zijn minst een alternatief moeten bieden.

Het gesprek met de eilanden is volgens de staatssecretaris niet vrijblijvend. "Uit het oogpunt van het borgen van de mensenrechten, waar het Koninkrijk voor verantwoordelijk is, vind ik wel dat de landen zich op zijn minst moeten houden aan de verplichting om een alternatief voor het huwelijk voor partners van gelijk geslacht te bieden", zegt ze via haar woordvoerder. Het geregistreerd partnerschap zou zo'n alternatief kunnen zijn.

Op de Caribische eilanden is de maatschappelijke discussie over partners van hetzelfde geslacht "nog niet zover" als in Nederland, ziet Van Huffelen. Ze vindt dat het in het Koninkrijk niet moet uitmaken "van wie je houdt en met wie je wilt trouwen".