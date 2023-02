Biden: 'Onbekende vliegende objecten waren niet van China, maar van bedrijven'

De laatste drie onbekende objecten die de Verenigde Staten in hun eigen luchtruim uit de lucht schoten, waren niet van China. Vermoedelijk ging het om spullen van bedrijven, zei de Amerikaanse president Joe Biden zojuist tijdens een speciaal ingelaste persconferentie.

Vorige week haalde de VS in totaal vier onbekende en onbemande objecten neer. Het Pentagon meldde eerder al dat er geen sprake is van buitenaardse objecten.

Het eerste neergeschoten object is volgens de VS een Chinese spionageballon. China ontkent dat nog altijd en zegt dat een weerballon van een gebruikelijke route zou zijn weggedreven. Dat is volgens Biden niet het geval. Hij zegt dat het om een spionageballon gaat. "Maar gevoelige locaties zijn niet in beeld gekomen."