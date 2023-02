Nederlands reddingsteam noemt inzet Turkije 'intens maar geslaagd'

Job Kramer, de teamleider van het zoek- en reddingsteam USAR, kijkt terug op een "heel intense, maar toch wel geslaagde" inzet in het aardbevingsgebied in Turkije. "We hebben het maximale gedaan wat we konden", zei hij donderdag bij terugkomst op de vliegbasis Eindhoven.

"Er is nog zo ontzettend veel werk in Turkije te doen", zei Job Kramer. Alleen, dat kunnen wij niet allemaal doen."

Het Urban Search and Rescue Team (USAR) redde in totaal twaalf mensen en een hond uit het puin. Wat het volgens Kramer zwaar maakte was "de emotionele impact van de mensen die je niet kunt redden en die niet zijn overleden". Het team ging voor snelle reddingen, en probeerde in korte tijd zoveel mogelijk mensen onder het puin vandaan te halen. Daardoor moesten soms levende slachtoffers worden achtergelaten.

Het USAR-team kwam donderdag aan op de vliegbasis Eindhoven. Foto: ANP

Team moest veel ethische beslissingen nemen

Marco Gaebler, die in Turkije alle 91 internationale reddingsteams aanstuurde, nam dit soort beslissingen. "De aantallen slachtoffers waren in het begin zo overweldigend, dat ik heel moeilijke ethische beslissingen moest nemen", zei hij daarover.

Zo gaf Gaebler teams de opdracht dat als ze langer dan vier uur op een klus zaten, ze door moesten. Ook al waren daar levende slachtoffers. Maar ergens anders konden ze wellicht meer mensen redden. Hij vond het "heel heftig" dit te moeten beslissen. "Ik ben niet Pilatus die over leven en dood beslist, maar iemand die zoveel mogelijke slachtoffers wil redden."

Het team markeerde gebouwen om aan te geven of er levende slachtoffers waren. Dat leidde volgens Kramer ook tot succes, bijvoorbeeld op een plek waar een man zijn vrouw en dochters miste en er nog geklop onder het puin klonk. De Nederlanders moesten door, maar later hebben anderen hier nog vier mensen levend onder het puin vandaan gehaald.

'Je energie is op een gegeven moment op'

Laura Postma, speurhondengeleider bij de politie, was er met haar hond Chase bij toen ze besloten dat ze niet konden helpen op een plek. Dat was eerder deze week te zien in de documentaire Oranje Helmen in Turkije. "Dat soort beslissingen heb ik eerder nooit gemaakt", zei ze op het vliegveld. Postma zegt zich weinig te herinneren van de eerste dagen. "Je leeft een beetje in een roes. Je krijgt zoveel leed in een korte tijd te verwerken, dat je het filtert. Zo kun je het denk ik handelen."

Ze noemde het "heel raar" om weg te gaan. "Er zijn nu nog zoveel mensen aan het helpen en ik zit vanavond aan mijn bak Chinees. Maar zo is het." Dat gevoel herkent Gaebler ook. Volgens hem is het noodzakelijk om het werk na een bepaalde tijd over te dragen. "Je energie is op een gegeven moment op. Je voelt ook aan je lichaam dat het klaar is, anders ga je irrationele beslissingen nemen."

Het team verbleef de afgelopen dagen in Spanje. Die tijd was volgens Gaebler nodig om alles een plek te geven. "We hebben nogal wat meegemaakt. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Die ontlading heb je even nodig om daarna weer door te gaan."