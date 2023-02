Turkije maakt ruim een week na de verwoestende aardbevingen de balans op van de aanpak van de Turkse regering en president Recep Tayyip Erdogan. Het land was onvoldoende voorbereid en ook de hulp- en reddingsoperatie verliep niet volgens plan. Dat Erdogan alle touwtjes in handen heeft is een belangrijk onderdeel van het probleem, zeggen experts.

In de eerste dagen na de aardbevingen bleek al snel dat Turkije nauwelijks veiliger had gebouwd, ondanks de lessen van de vorige grote aardbeving in 1999. Dat kwam mede door slechte naleving van de regels, te weinig toezicht en een verkiezingsstunt. Dat sommige regio's tot wel 36 uur moesten wachten op hulp, stond ook niet in het rampenplan van de regering.

Hoe de regering functioneert sinds de invoering van het presidentiële systeem rond Erdogan, is onderdeel van het probleem. Dat zegt Hakan Yavuzyilmaz, politicoloog en onderzoeks- en beleidscoördinator bij het Checks and Balances Network (CBN), een burgerbeweging van driehonderd organisaties. Het systeem betekent dat Erdogan alle touwtjes in handen heeft en de ministeries allemaal naar hem kijken.

"In de wetenschap noemen we Erdogans systeem een competitief autoritair systeem", zegt Yavuzyilmaz. "De kenmerken daarvan zijn vriendjespolitiek, een gebrek aan transparantie en het feit dat je niemand ter verantwoording kunt roepen. Dat zie je ook elders terug, bijvoorbeeld bij het bureau voor rampenbestrijding, AFAD."

De AFAD-afdeling die in actie moet komen bij een ramp staat onder leiding van Ismail Palakoglu, een theoloog met een verleden bij Diyanet, de overheidsdienst voor godsdienstzaken. Hij heeft geen enkele achtergrond in hulpverlening en reddingswerk. Zo'n benoeming is volgens Yavuzyilmaz een schoolvoorbeeld van hoe het er onder Erdogan sinds een aantal jaar aan toegaat in Turkije.

Vast patroon van onvoorspelbaarheid

Een ander aspect van een competitief autoritair systeem is de onvoorspelbaarheid van de leider en de regering, zegt Yavuzyilmaz. Ook dat zagen we de afgelopen dagen een aantal maal terugkomen. Dat gebeurde onder meer in de tijdelijke blokkade van Twitter en in het gedrag van president Erdogan zelf. Dat er verkiezingen op de kalender staan versterkt die onvoorspelbaarheid.

Als er in Turkije iets dramatisch gebeurt, bijvoorbeeld een natuurramp of een schandaal rond een minister of ander lid van de regering, dan volgt steevast een verbod op nieuws over dat onderwerp. In het ergste geval blokkeert de overheid platformen als Twitter en Facebook.

Mensen die online (via een beveiligde VPN-verbinding) iets schrijven dat de regering niet bevalt, kunnen bovendien op bezoek van de politie rekenen. De autoriteiten lijken zich dus drukker te maken om wat mensen zeggen over de reddingswerkzaamheden dan over de reddingswerkzaamheden zelf.

Proefballon om stemming te peilen

"Je ziet dat de regering de beeldvorming rond de ramp op de gebruikelijke manier wilde aanpakken, maar met name het blokkeren van Twitter heeft veel kwaad bloed gezet bij de bevolking", zegt Sinan Ülgen, voormalig diplomaat en tegenwoordig directeur van de denktank Edam in Istanboel.

"Die blokkade moet je zien als een proefballon van de regering, om te zien hoe erop gereageerd wordt. Doordat slachtoffers Twitter op dat moment gebruikten om kenbaar te maken dat ze nog onder het puin lagen, reageerde de bevolking zeer heftig op dit besluit. Na een dag werd het weer teruggedraaid", aldus Yavuzyilmaz.

0:43 Afspelen knop Turkse familie wacht in puin op teken van leven van kleinzoons

Ook Erdogan zelf draait

Ook bij Erdogan zelf zagen we een draai. Toen de president vorige week de noodtoestand uitriep in de tien getroffen provincies, hield hij een donderspeech. Iedereen die op wat voor manier dan ook desinformatie naar buiten zou brengen, zou bij hem in het boekje komen. Het was precies de Erdogan zoals de Turken hem kennen: streng, op het boze af. Niet veel later gaf hij in het aardbevingsgebied op milde toon fouten van zijn regering toe.

"Dit hebben we vaker van hem gezien", zegt Berk Esen, adjunct-hoogleraar politieke wetenschappen en internationale betrekkingen aan de Turkse Sabanci-universiteit. "Tijdens verkiezingsbijeenkomsten is hij heel polariserend, om vervolgens bij de overwinningsspeech verzoenende woorden te spreken. Eenmaal opnieuw in het zadel gaat hij weer verder met polariseren."

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan tijdens zijn 'donderspeech' van vorige week. Foto: Getty Images

'Regime maakt nu politieke berekeningen'

Esen en Ülgen maken zich dan ook geen illusies over de gematigde toon van de president. "Erdogan mag dan nu iets milder overkomen. Maar zijn AKP en hun rechts-nationalistische juniorpartner MHP in het parlement geven via MPH-partijleider Devlet Bahçeli nog steeds iedereen de schuld van de dingen die verkeerd gaan, behalve de regering zelf", zegt Ülgen.

"We zitten in een verkiezingsjaar, dus je ziet het Erdogan-regime nu de politieke berekeningen maken", vult Yavuzyilmaz aan. "De voorzichtige conclusie luidt dat de aanpak van de 'oude' Erdogan gezien de schaal van de ramp niet meer werkt."

"Erdogan is een autoritaire leider", zegt Esen tot slot. "Nu er een stembusgang op de kalender staat, vermoed ik dat hij de stemming in de samenleving peilt. Op basis daarvan wil hij een manier vinden om politiek te kunnen overleven."

De discussie over een uitstel van enkele maanden van de verkiezingen is inmiddels aangezwengeld door een partijgenoot van Erdogan. Dat lijkt de volgende proefballon van de regering te zijn, want de grondwet laat geen ruimte voor uitstel.